Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов встретился с недавно освобожденным из плена защитником Мариуполя Михаилом Диановым.

"Президент "Шахтер" подарил военному футболку клуба с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит Михаил Дианов", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Дианов является болельщиком "Шахтера". Недавно донецкий клуб решил взять на себя финансирование лечения тяжелого ранения руки героя Азовстали. Вскоре Дианов отправится в США, где пройдет курс реабилитации, однако сначала он должен набрать 20 кг веса.