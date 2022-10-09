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Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым

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Презентовал ему именную футболку

Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым

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Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов встретился с недавно освобожденным из плена защитником Мариуполя Михаилом Диановым.

"Президент "Шахтер" подарил военному футболку клуба с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит Михаил Дианов", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Дианов является болельщиком "Шахтера". Недавно донецкий клуб решил взять на себя финансирование лечения тяжелого ранения руки героя Азовстали. Вскоре Дианов отправится в США, где пройдет курс реабилитации, однако сначала он должен набрать 20 кг веса.

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В статье: Ринат Ахметов Азовсталь
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