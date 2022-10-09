Россияне за прошлые сутки обстреляли Черниговщину и Сумщину

Россияне за последние сутки обстреляли Сумскую и Черниговскую область.

Огонь был по городу Новгород-Северскому, а также по Черниговскому району. В результате обстрела из РСЗО погиб местный житель из с.Мощенка.

На Сумщине сегодня утром были обстрелы по территории Шалыгинского общества из РСЗО (30 прилетов). Предварительно, без последствий. С 7.35 по городу Ворожба Ворожбянского территориального общества Сумского района совершен артиллерийский обстрел (21 прилет).