Россияне за прошлые сутки обстреляли Черниговщину и Сумщину
Очередные преступления врага
Телеграм Кирила Тимошенка
Россияне за последние сутки обстреляли Сумскую и Черниговскую область.
Огонь был по городу Новгород-Северскому, а также по Черниговскому району. В результате обстрела из РСЗО погиб местный житель из с.Мощенка.
На Сумщине сегодня утром были обстрелы по территории Шалыгинского общества из РСЗО (30 прилетов). Предварительно, без последствий. С 7.35 по городу Ворожба Ворожбянского территориального общества Сумского района совершен артиллерийский обстрел (21 прилет).
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Источник:Телеграм Кирила Тимошенка
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