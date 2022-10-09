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Россияне за прошлые сутки обстреляли Черниговщину и Сумщину

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Очередные преступления врага

Россияне за прошлые сутки обстреляли Черниговщину и Сумщину

Телеграм Кирила Тимошенка

Новина українською

Россияне за последние сутки обстреляли Сумскую и Черниговскую область.

Огонь был по городу Новгород-Северскому, а также по Черниговскому району. В результате обстрела из РСЗО погиб местный житель из с.Мощенка.

На Сумщине сегодня утром были обстрелы по территории Шалыгинского общества из РСЗО (30 прилетов). Предварительно, без последствий. С 7.35 по городу Ворожба Ворожбянского территориального общества Сумского района совершен артиллерийский обстрел (21 прилет).

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В статье: война с россией
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