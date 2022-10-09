Вместо тактического ядерного оружия россия активирует Лукашенко, - Минобороны Литвы
Враг пытается нас расшатать
ГУР
Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы оттянуть ВСУ к границе с Беларусью. Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в твиттере.
"Вместо тактического ядерного оружия активируют Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести больше украинских сил с фронта до границы с Беларусью", – отметил Анушаускас.
Напомним, ранее Минск
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Источник:Твіттер Міністра оборони Литви
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