16 ракет разных типов. Стали известны подробности российской атаки в Запорожье
Враг ударил старым и неточным оружием
россми
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.
Военные отмечают, что удар по Запорожью оккупанты нанесли с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. При этом было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35).
Кроме того, враг нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. В целом было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.
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Источник:Повітряні сили ЗСУ
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