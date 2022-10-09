16 ракет разных типов. Стали известны подробности российской атаки в Запорожье

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Военные отмечают, что удар по Запорожью оккупанты нанесли с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. При этом было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35).

Кроме того, враг нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. В целом было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.