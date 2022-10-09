Усик посетил украинских военных в госпитале Кривого Рога. Видео
Уважение к чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетил украинских военных в одном из госпиталей Кривого Рога. Вместе со спортсменом присутствовали городской голова Александр Вилкул и народный депутат Юрий Корявченков.
Напомним, ранее Ольга Саладуха
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024
- Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым
- Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet