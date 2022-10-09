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Усик посетил украинских военных в госпитале Кривого Рога. Видео

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Уважение к чемпиону

Усик посетил украинских военных в госпитале Кривого Рога. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетил украинских военных в одном из госпиталей Кривого Рога. Вместе со спортсменом присутствовали городской голова Александр Вилкул и народный депутат Юрий Корявченков.

Напомним, ранее Ольга Саладуха прокомментировала теракт в Запорожье.

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В статье: Александр Усик
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