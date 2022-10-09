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Зозуля: У таких людей, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт

Общие новости
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(1 голосов)

Считает, что они не заслуживают называться украинцами

Зозуля: У таких людей, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал свое отношение к тем, кто продолжает сотрудничать с россией:

– Как в футбольном сообществе относятся к тем, кто не разорвал отношения с россией? Осуждаешь ли ты таких, как Анатолий Тимощук?

– Еще и отец его с первых дней полномасштабной войны находится в терробороне Луцка. Я не могу найти ответ, почему так.

После 2014 года я перестал общаться с футболистами, которые играют в россии, потому что началась война и у нас были разные взгляды на это.

Я не знаю, как прокомментировать поступок Тимощука. Его только Бог накажет за то, что он сделал. Я с ним общался раньше, до войны. Мы молодые пришли в сборную, так он нас поддерживал. Был тогда классный капитан, классный парень.

Что произошло? Не знаю. Надо просто у таких людей забирать паспорт. Он не заслуживает называться украинцем. Все. Не знаю, можно ли по закону так просто забрать паспорт, но нужно это сделать. Чтобы никогда в жизни его нога не смогла ступить на нашу территорию.

Таких много есть. Если им нравится, пусть там и живут. Недолго им осталось. Недолго еще осталось до нашей победы, а потом начнется: "а я тихо", "а я помогал", "а я не для пиара", "а я 10 батальонов одел". Не поможет это”, - сказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Анатолий Тимощук война с россией
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Источник:
Рандеву

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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
09.10.2022 в 15:47
Зачем ограничиваться одним Тимащуком, иди на фронт, там таких много и начинай забирать, хватит языком трепать
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Chvalua (Винница)
09.10.2022 в 16:24
Придурок ей богу
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