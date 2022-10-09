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Легендарный, а тем более сейчас. Ровно 23 года назад Шевченко забил Филимонову исторический гол

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Легендарный, а тем более сейчас. Ровно 23 года назад Шевченко забил Филимонову исторический гол

ТАСС

Новина українською

9 октября 1999 года в vоскве состоялся легендарный матч с участием hоссии и Украины. Это был очень принципиальный поединок для обеих сторон, победителем из которого (не в счете) вышли именно “сине-желтые”.

Хотя и та встреча завершилась вничью, но именно добытое очко позволило украинцам занять второе место в группе и выбросить россиян за борт плей-офф ЧЕ-2000.

В частности, в том матче был забит легендарный гол Андрея Шевченко голкиперу Филимонову. Украинский нападающий с середины поля поймал на ошибке вратаря и сравнял счет в той игре за три минуты до конца основного времени.

Это была последняя сейчас встреча россии и Украины, и, надеемся, последняя в истории вообще.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Россия Лужники Александр Филимонов
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2022 в 15:44
а потом ещё и купили этого дятла)))
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scorpius (Ck)
09.10.2022 в 15:11
"....Филимонов.... Боже мой"
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