ЕС расширит миссию по обучению украинских военных

ЕС намерен в течение двух лет провести обучение около 15 тысяч украинских военных на своей территории и увеличить расходы на военную помощь Украине.

"ЕС хочет еще больше поддерживать Украину в войне против России в будущем. После упорных споров страны-члены согласились начать в скором времени обучение украинских военных в странах Европейского Союза. Мандат миссии изначально рассчитан на 2 года, официально решение утвердят министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге в середине октября", – говорится в статье издания Welt.

Отмечается, что к следующей зиме в учениях примут участие около 15 тысяч украинцев, а затем их количество может значительно увеличиться.