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ЕС расширит миссию по обучению украинских военных

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Партнеры помогут с подготовкой ВСУ

ЕС расширит миссию по обучению украинских военных

Генштаб

Новина українською

ЕС намерен в течение двух лет провести обучение около 15 тысяч украинских военных на своей территории и увеличить расходы на военную помощь Украине.

"ЕС хочет еще больше поддерживать Украину в войне против России в будущем. После упорных споров страны-члены согласились начать в скором времени обучение украинских военных в странах Европейского Союза.

Мандат миссии изначально рассчитан на 2 года, официально решение утвердят министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге в середине октября", – говорится в статье издания Welt.

Отмечается, что к следующей зиме в учениях примут участие около 15 тысяч украинцев, а затем их количество может значительно увеличиться.

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В статье: война с россией ВСУ
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Источник:
Welt

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