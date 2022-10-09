ЕС расширит миссию по обучению украинских военных
Партнеры помогут с подготовкой ВСУ
Генштаб
ЕС намерен в течение двух лет провести обучение около 15 тысяч украинских военных на своей территории и увеличить расходы на военную помощь Украине.
"ЕС хочет еще больше поддерживать Украину в войне против России в будущем. После упорных споров страны-члены согласились начать в скором времени обучение украинских военных в странах Европейского Союза.
Мандат миссии изначально рассчитан на 2 года, официально решение утвердят министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге в середине октября", – говорится в статье издания Welt.
Отмечается, что к следующей зиме в учениях примут участие около 15 тысяч украинцев, а затем их количество может значительно увеличиться.
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