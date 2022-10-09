Арахамия: Украина готова вести переговоры только о вступлении в НАТО

Украина готова вести переговоры только с западными странами по поводу вступления в НАТО. Об этом написал глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время, и россия в этих переговорах излишняя", - написал Арахамия.

Народный депутат подчеркнул, что сейчас коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины являются единственной гарантией мира на Европейском континенте. Поэтому, по его словам, переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении.