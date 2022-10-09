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В общей сложности – более 200 человек. Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане

Общие новости
(1 голосов)

Есть и дети, и военнослужащие

В общей сложности – более 200 человек. Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане

Нацполіція

Новина українською

Правоохранители продолжают раскопки на местах массового захоронения в недавно освобожденном Лимане Донецкой области.

Сейчас они работают на двух локациях: в одной из них около двух сотен гражданских тел, а другая – это братская могила украинских солдат. В том числе там похоронена и семья с двумя маленькими детьми.

"Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений есть пакет, в котором только кости", - говорится в отчете Нацполиции.

Хотя и гражданские похоронены в одиночных могилах, не все имеют таблички с именами. Полиция будет с помощью экспертиз определять, кому принадлежали тела. На данный момент за несколько дней уже поднято из могил 20 тел гражданских и военнослужащих.

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В статье: война с россией Лиман
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Источник:
Нацполіція

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