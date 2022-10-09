Белый дом: Нам нечего добавить о взрыве на Крымском мосту - путин может закончить войну в любой момент

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал вчерашний взрыв на Крымском мосту.

"Нам действительно нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, так это то, что путин начал эту войну, и путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны".

Также Кирби высказался насчет того, что обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но путин не проявил к этому никакого интереса.