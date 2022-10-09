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Белый дом: Нам нечего добавить о взрыве на Крымском мосту - путин может закончить войну в любой момент

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Выведя свои войска

Белый дом: Нам нечего добавить о взрыве на Крымском мосту - путин может закончить войну в любой момент

Новина українською

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал вчерашний взрыв на Крымском мосту.

"Нам действительно нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, так это то, что путин начал эту войну, и путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны".

Также Кирби высказался насчет того, что обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но путин не проявил к этому никакого интереса.

"Наоборот. Призывом сотен тысяч резервистов, политической аннексией или, по крайней мере, попыткой аннексии четырех областей Украины, он продемонстрировал все признаки того, что он удваивает ставку. Вот почему, откровенно говоря, мы почти ежедневно поддерживаем связь с украинцами и собираемся продолжать оказывать им помощь в обеспечении безопасности", - заявил Кирби.

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В статье: война с россией Джон Кирби
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Источник:
Reuters

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