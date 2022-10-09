Генштаб: Руководство рф ищет дополнительные ресурсы для ведения войны

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двадцать восьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, противник наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спирное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.

Для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Старикове Сумской области. Не пересекая государственную границу, враг нанес авиационных ударов, задействовав армейскую авиацию.

На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них – Белый Колодец, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Красная Заря. Также враг применял ударные БПЛА.

На Краматорском направлении оккупанты оказывали огневое воздействие из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей столкновенной линии. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Первомайское, Серебрянка и Терны. Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледарь, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии врагом подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Вольное Поле, Угледар, Времовка, Новоселка, Полтавка и Волшебное.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленные объекты.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Руководство рф осуществляет меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня. Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики беларусь. В ближайшее время планируется перемещение на территорию россии еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.