Группа смерти Украины, Лунин основной в Реале, Шахтер, Динамо и Днепр-1 в еврокубках - новости
Футбольные новости!
В выпуске:
- Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Каковы шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония - кто самый тяжелый соперник?
- Заявка Украины на проведение ЧМ-2030.
- Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы!
- Лунин имеет снова шанс.
Обо всем этом говорим!
00:00 Какие новости?
00:29 Англия, Италия, Украина и другие - группа С (смерти) за выход на Евро
6:37 Лунин не пропустил за Реал!
10:11 Анри хвалит Мудрика
12:42 Шахтер в Лиге Чемпионов
14:28 Днепр-1 в Лиге конференций
15:44 Все проблемы Динамо / Лига Европы
20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?
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