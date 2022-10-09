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Группа смерти Украины, Лунин основной в Реале, Шахтер, Динамо и Днепр-1 в еврокубках - новости

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Футбольные новости!

Группа смерти Украины, Лунин основной в Реале, Шахтер, Динамо и Днепр-1 в еврокубках - новости

UA-Футбол
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В выпуске:

  • Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Каковы шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония - кто самый тяжелый соперник?
  • Заявка Украины на проведение ЧМ-2030.
  • Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы!
  • Лунин имеет снова шанс.

Обо всем этом говорим!

00:00 Какие новости?
00:29 Англия, Италия, Украина и другие - группа С (смерти) за выход на Евро
6:37 Лунин не пропустил за Реал!
10:11 Анри хвалит Мудрика
12:42 Шахтер в Лиге Чемпионов
14:28 Днепр-1 в Лиге конференций
15:44 Все проблемы Динамо / Лига Европы
20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?

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