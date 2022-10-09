Группа смерти Украины, Лунин основной в Реале, Шахтер, Динамо и Днепр-1 в еврокубках - новости

В выпуске:

Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Каковы шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония - кто самый тяжелый соперник?

Заявка Украины на проведение ЧМ-2030.

Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы!

Лунин имеет снова шанс.

Обо всем этом говорим!

00:00 Какие новости?

00:29 Англия, Италия, Украина и другие - группа С (смерти) за выход на Евро

6:37 Лунин не пропустил за Реал!

10:11 Анри хвалит Мудрика

12:42 Шахтер в Лиге Чемпионов

14:28 Днепр-1 в Лиге конференций

15:44 Все проблемы Динамо / Лига Европы

20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?