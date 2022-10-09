путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил украинские спецслужбы
Участие в том числе принимали граждане россии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 октября, во время встречи с руководителем следственного комитета россии путин обвинил Украину во взрыве на Крымском мосту.
Как заявил кремлевский диктатор, данный "теракт" совершили украинские спецслужбы – с помощью граждан других стран, в том числе из рф.
Также путин заявил, что взрыв был "направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры" россии.
Напомним, вчера на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло повреждение моста.
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