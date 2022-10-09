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путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил украинские спецслужбы

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Участие в том числе принимали граждане россии

путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил украинские спецслужбы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 9 октября, во время встречи с руководителем следственного комитета россии путин обвинил Украину во взрыве на Крымском мосту.

Как заявил кремлевский диктатор, данный "теракт" совершили украинские спецслужбы – с помощью граждан других стран, в том числе из рф.

Также путин заявил, что взрыв был "направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры" россии.

Напомним, вчера на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло повреждение моста.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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