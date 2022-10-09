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Зеленский: Постоянный террор против населения - очевидный отказ рф от настоящих переговоров

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Только за последнюю неделю удары по Запорожью унесли минимум 43 жизни

Зеленский: Постоянный террор против населения - очевидный отказ рф от настоящих переговоров

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 9 октября.

"Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек.

А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, другим городам Украины... Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары.

Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре Украины, гражданским людям.

Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом россии от настоящих переговоров.

Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу.

Я благодарю всех, кто помогает нам противостоять террору. Благодарю всех, кто воюет и работает ради возвращения Украине мира и каждого украинца – гарантий права на жизнь и безопасность. Вечная память всем жертвам российского террора", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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