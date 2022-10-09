Видеодайджест за 228-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Куртєв Телеграм-канал
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 228-й день российского вторжения.Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо.
А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не вратарский день. Динамо - Рух 3:0
- Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1
- В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулись россияне на Херсонском направлении
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet