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Запорожье снова оказалось под ударом россиян: разрушен целый подъезд, есть пострадавшие

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Запорожье снова оказалось под ударом россиян: разрушен целый подъезд, есть пострадавшие

Фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по городу Запорожье. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь городского совета Анатолий Куртев.

"Рашисты снова ударили по жилищной инфраструктуре города. Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, тушащие огонь. К сожалению, есть пострадавшие. Этой ночью российские террористы снова забрали жизнь мирного человека. Еще пятеро пострадало. Среди пострадавших - один ребенок, у которого порезы от обломков стекла. Поисково-спасательные работы продолжаются".

В связи с обстрелами города из-за поврежденной высоковольтной электроопоры троллейбусные маршруты № 3, 8, 11, 17 временно не работают.

Всю ночь россияне испытывали Днепропетровщину на крепость. Били из тяжелой артиллерии, и из "Градов" и "Ураганов", и выпускали ракеты. Без жертв. В Никопольском районе обстреляли 3 громады - Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую. В самом Никополе изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточились дома более 2 000 никопольчан. Большинство энергетики уже подключили. В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются. В Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе ракеты наши ПВО уничтожили.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 10 прилетах по Николаеву. По его словам, по городу запустили ракеты ЗРК С-300. Предварительно, без пострадавших.

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В статье: война с россией
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