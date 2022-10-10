Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру
Воздушная тревога по всей стране, есть прилеты российских ракет
Дим над дніпром, соцмережі
Утром понедельника, 10 октября, по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздался сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время начали появляться сообщения о взрывах.
Сначала стало известно о работе ПВО в Киевской области, однако затем соцсети сообщили, что одна из ракет прилетела в один из районов столицы. Над местом падения поднимается черный дым.
Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе – в центре столицы. «Все службы следуют на места. Детали со временем», - сообщил Кличко.
Также журналист UA-Футбол, который находится в Днепре, сообщает о трех мощных взрывах в Днепре.
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