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Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру

Общие новости
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Воздушная тревога по всей стране, есть прилеты российских ракет

Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру

Дим над дніпром, соцмережі

Новина українською

Утром понедельника, 10 октября, по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздался сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время начали появляться сообщения о взрывах.

Сначала стало известно о работе ПВО в Киевской области, однако затем соцсети сообщили, что одна из ракет прилетела в один из районов столицы. Над местом падения поднимается черный дым.

Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе – в центре столицы. «Все службы следуют на места. Детали со временем», - сообщил Кличко.

Также журналист UA-Футбол, который находится в Днепре, сообщает о трех мощных взрывах в Днепре.

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В статье: война с россией
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