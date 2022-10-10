Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру

Утром понедельника, 10 октября, по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздался сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время начали появляться сообщения о взрывах.

Сначала стало известно о работе ПВО в Киевской области, однако затем соцсети сообщили, что одна из ракет прилетела в один из районов столицы. Над местом падения поднимается черный дым.

Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе – в центре столицы. «Все службы следуют на места. Детали со временем», - сообщил Кличко.

Также журналист UA-Футбол, который находится в Днепре, сообщает о трех мощных взрывах в Днепре.