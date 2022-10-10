ОК Юг: россияне подтягивают резервы на направление продвижения ВСУ

На направление продвижения украинских войск на юге враг подтягивает резервы.

Украинская авиация за сутки, 9 октября, нанесла девять ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Враг наносит системное огневое поражение по украинским позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

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На направление продвижения украинских войск враг подтягивает резервы около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.

Ориентировочные потери противника в сутки: 44 орка; 2 реактивные системы залпового огня Град; 4 танка, 10 единиц автобронетехники, 4 миномета 120 калибра. Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица Мста-С.