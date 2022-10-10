Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
Очередной черный день российско-украинской войны
Утром понедельника, 10 октября, россияне нанесли массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве и Днепре, в других областях сработала система ПВО.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ракета упала в Шевченковском районе.
Впоследствии стали появляться подробности атаки. Как утверждают очевидцы, россияне ударили по самому центру Киева – одна из ракет разорвалась неподалеку от памятника Михаилу Грушевскому.
На отдельных фото и видео заметны горящие автомобили, отдельные СМИ уже сообщают о первых жертвах.
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