Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы

Утром понедельника, 10 октября, россияне нанесли массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве и Днепре, в других областях сработала система ПВО.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ракета упала в Шевченковском районе.

Впоследствии стали появляться подробности атаки. Как утверждают очевидцы, россияне ударили по самому центру Киева – одна из ракет разорвалась неподалеку от памятника Михаилу Грушевскому.

На отдельных фото и видео заметны горящие автомобили, отдельные СМИ уже сообщают о первых жертвах.