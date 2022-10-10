В Киеве снова раздалась серия взрывов. Кличко призывает жителей не выезжать в город

После атаки по центру столицы Украины россияне продолжили обстрелы Киева. В частности, сообщается о мощном взрыве на левом берегу Днепра.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. "Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - призвал мэр.

Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Сразу после этого сообщение от Кличко снова появилась информация о новых взрывах в городе.

В настоящее время все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

Есть отдельные свидетельства о прилетах в Киевской области. Сообщается о резких перебоях напряжения в электросети.