россияне продолжают обстрел наших городов – взрывы слышали на Западе Украины, во Львове в частности
Уроды
Дим над дніпром, соцмережі
Жителям Львовщины сообщили, что в регионе работает ПВО и попросили оставаться в укрытиях.
О взрывах также сообщается во Львове, Тернополе, Хмельницком, об этом пишут корреспонденты Суспільного. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram отметил, что работает ПВО.
По всей Украине объявлена воздушная тревога, под ударом находится ряд украинских городов: Киев, Днепр, Житомир и другие.
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