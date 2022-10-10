россияне продолжают обстрел наших городов – взрывы слышали на Западе Украины, во Львове в частности

Жителям Львовщины сообщили, что в регионе работает ПВО и попросили оставаться в укрытиях.

О взрывах также сообщается во Львове, Тернополе, Хмельницком, об этом пишут корреспонденты Суспільного. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram отметил, что работает ПВО.

По всей Украине объявлена воздушная тревога, под ударом находится ряд украинских городов: Киев, Днепр, Житомир и другие.