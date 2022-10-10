Президент Украины отреагировал на утренний ракетный террор городов в исполнении россиян
Реакция президента
alerts.in.ua
10 октября президент Украины выпустил пост по поводу массированной ракетной атаки. Глава государства призвал всех оставаться в укрытиях.
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".
"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильны".
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Комментарии (3)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
10.10.2022 в 11:25
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aleks68
10.10.2022 в 11:02
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 10:15
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