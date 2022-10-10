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Президент Украины отреагировал на утренний ракетный террор городов в исполнении россиян

Общие новости
(1 голосов)

Реакция президента

Президент Украины отреагировал на утренний ракетный террор городов в исполнении россиян

alerts.in.ua

Новина українською

10 октября президент Украины выпустил пост по поводу массированной ракетной атаки. Глава государства призвал всех оставаться в укрытиях.

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"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильны".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
10.10.2022 в 11:25
берегите себя будьте осторожны.Украина выстоит.отомстим за всё
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aleks68
10.10.2022 в 11:02
реагировать нужно по другому.это война.око за око.зуб за зуб.не бить по рабам в россии.уничтожать их объекты типа лэп,тец,газопроводы,нефтебазы и т.п.везде где сможем достать.если подтвердится информация об ударах со стороны белоруссии-ударить по бульбофюреру.
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 10:15
Зеля, мы с тобой до конца! Давай жги по полной в Крыму!
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