Массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры. По Украине выпущена почти сотня ракет, часть областей обесточена

С утра понедельника, 10 октября, россия массированно обстреливает Украину. Запуски происходили из района Черного моря, из района Каспийского моря стратегической авиацией Ту-95мс и Ту-22м3 в несколько волн десятками ракет, а также беспилотными летальными аппаратами, в том числе со стороны беларуси.

На данный момент известно, что взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве.

Движение метро в столице Украины приостановлено, однако все станции работают как укрытие. В Киеве под обстрел попал парк Шевченко.

Министр обороны Украины Алексей Резников уже прокомментировал массированную атаку на Украину.

"Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже если они попадут в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимость наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее россии - будущее попранного во всем мире террористического государства-изгоя", - отметил он. министр.

Во Львовской области взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Футбольный матч украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Металлистом 1925", который должен был состояться в Киеве, перенесен.

По информации Министра культуры Александра Ткаченко, в результате обстрела столицы были повреждены здание филармонии, а также музеи Ханченко и Шевченко. Также под удар попала детская площадка. Из-за обстрела Шевченковского района погибли как минимум восемь людей.

В Житомирской области под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

В Киеве есть несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Все службы на местах уже работают.

В Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе, однако опасность с воздуха все еще остается, боевая работа продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении призывает украинцев держаться и быть сильными.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в сообщении Зеленского телеграм.

Над Бучанской городской территориальной громадой сбиты шесть ракет. Повреждений инфраструктуры нет, как и жертв. Две ракеты сбили между селом Здвижовка и поселком Бородянка (остатки ракет упали в лесу), а еще четыре вблизи деревень Синяк и Гавриловка (остатки упали в лес).

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по Украине за утро 10 октября уже выпущено 75 ракет.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. всех находиться в укрытиях!", - написал Залужный в телеграм.

В сети появилось видео атаки на стеклянный "мост Кличко", в который, правда, разрушить его россиянам не удалось.

Ось вам, російські фашисти, знак.



Скляний міст Кличка - встояв.

А Кримський - ні. pic.twitter.com/SeqXsU85HZ — Оleksа_UA???????? (@Oleksa_UA66) October 10, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский в еще одном обращении из правительственного квартала сообщил, что под ударом находятся объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, глава государства отметил, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельниччина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к паники и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него".

Глава военной администрации Криворого Рога Александр Вилкул сообщил, что в регионе работает ПВО, есть сбитые ракеты.

На Ивано-Франковщине зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры области, сообщает председатель ОГА Светлана Онищук.

Еще ночью, около трех часов, Николаев обстреляли ракетами С-300. По информации мэра города Александра Сенкевича, под обстрел попали университет, жилые дома и складские помещения.

Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, сообщает "Укрзалізниця". Однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

В Харькове зафиксировано три прилета, сообщает мэр города Игорь Терехов. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты уже работают над устранением проблемы.

В Хмельницком атакован объект критической инфраструктуры. По информации городского совета, в нескольких домах вылетели окна, пострадавших нет. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение и не работают светофоры. Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов. Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги.

По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. По информации Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр добавляет, что по состоянию на 11:34 по Украине выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты силами ПВО. Информация уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о срочном созыве G7.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Также провел срочный разговор с Эммануэлем Макроном. Обсудили ужесточение нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной", - написал Зеленский в твиттере.

В 12:07 начались отбои воздушной тревоги по Украине.