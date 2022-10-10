Украина под массированным обстрелом россии. Взрывы слышали в одиннадцати областях

С утра понедельника, 10 октября, россия массированно обстреливает Украину. Запуски происходили из района Каспийского моря стратегической авиацией Ту-95мс и Ту-22м3 в несколько волн десятками ракет.

В настоящее время известно, что взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в Киеве.

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