Украина под массированным обстрелом россии. Взрывы слышали в одиннадцати областях
Держимся
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
С утра понедельника, 10 октября, россия массированно обстреливает Украину. Запуски происходили из района Каспийского моря стратегической авиацией Ту-95мс и Ту-22м3 в несколько волн десятками ракет.
В настоящее время известно, что взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в Киеве.
Новость дополняется.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лидерство Днепра-1 и Арсенала, разгром от Динамо. Главные новости за 9 октября
- УАФ обнародовала календарь матчей сборной Украины в отборе на ЕВРО
- Вернидуб: Есть желание предложить прокомментировать матч судьям
- Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet