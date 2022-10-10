Россияне обстреляли еще и Полтавскую область. В Винницкой сработало ПВО

Утренние обстрелы Украины россиянами продолжаются. Удары террористов приняли на себя не только областные центры, но и регионы.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 9:36 сообщил о прилетах в одном из районов своего региона:

“В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!”, - говорится в сообщении Лунина.

Кроме этого, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в 9:42 опубликовал новость о том, что в области работает ПВО. Он также обратился к украинцам с просьбой оставаться в укрытиях.