Россияне обстреляли еще и Полтавскую область. В Винницкой сработало ПВО
Взрывы с разницей в несколько минут
Утренние обстрелы Украины россиянами продолжаются. Удары террористов приняли на себя не только областные центры, но и регионы.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 9:36 сообщил о прилетах в одном из районов своего региона:
“В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!”, - говорится в сообщении Лунина.
Кроме этого, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в 9:42 опубликовал новость о том, что в области работает ПВО. Он также обратился к украинцам с просьбой оставаться в укрытиях.
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