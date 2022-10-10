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Россияне выпустили третью волну ракет по городам Украины

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Оставайтесь в укрытиях

Россияне выпустили третью волну ракет по городам Украины

Дим над дніпром, соцмережі

Новина українською

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о том, что враг продолжает бомбить ракетами города Украины.

"3 волна ракет! 47 штук" – написал Ким.

Время - 9:59!

Оставайтесь в укрытиях!

Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины!

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В статье: война с россией
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