Россияне выпустили третью волну ракет по городам Украины
Оставайтесь в укрытиях
Дим над дніпром, соцмережі
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о том, что враг продолжает бомбить ракетами города Украины.
"3 волна ракет! 47 штук" – написал Ким.
Время - 9:59!
Оставайтесь в укрытиях!
Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины!
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