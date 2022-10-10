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Известно о первых жертвах ракетной атаки по Киеву

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Известно о первых жертвах ракетной атаки по Киеву

Новина українською

В результате ракетной атаки россиян по столице Украины погибли по меньшей мере 8 человек.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его информации, речь идет о взрыве в Шевченковском районе.

Также известно, что 24 мирных жителя получили ранения.

В 10:00 вновь появилась информация о новых взрывах в Киеве.

Информация обновляется…

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