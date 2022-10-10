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Ким: Россияне бьют по инфраструктурным объектам по всей Украине

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(1 голосов)

Если не будет света – не переживайте, власти уже ликвидируют последствия

Ким: Россияне бьют по инфраструктурным объектам по всей Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о том, что враг бьет по критической инфраструктуре по всей Украине.

"Если не будет света – не переживайте, власти уже ликвидируют последствия. А, да и по жилым домам российские террористы часть отправляют в обязательном порядке", - написал Ким в Тelegram.

Также он отметил, что ночью по Николаеву враг выпустил 10 штук ракет с300. Предварительно без жертв.

Позже Ким рассказал, что три ракеты сбили над Вознесенским районом Николаевской области.

Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 10:14
Ну после Крымского моста - это ожидаемо
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