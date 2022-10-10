Ким: Россияне бьют по инфраструктурным объектам по всей Украине

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о том, что враг бьет по критической инфраструктуре по всей Украине.

"Если не будет света – не переживайте, власти уже ликвидируют последствия. А, да и по жилым домам российские террористы часть отправляют в обязательном порядке", - написал Ким в Тelegram.

Также он отметил, что ночью по Николаеву враг выпустил 10 штук ракет с300. Предварительно без жертв.

Позже Ким рассказал, что три ракеты сбили над Вознесенским районом Николаевской области.