Враг ударил по энергетической инфраструктуре Житомирщины
Ликвидация последствий продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм.
По информации чиновника, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Напомним, что с самого утра, 10 октября, россия массированно обстреливает территорию Украины стратегической авиацией и беспилотными летальными аппаратами. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россия
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