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Враг ударил по энергетической инфраструктуре Житомирщины

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Ликвидация последствий продолжается

Враг ударил по энергетической инфраструктуре Житомирщины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм.

По информации чиновника, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, что с самого утра, 10 октября, россия массированно обстреливает территорию Украины стратегической авиацией и беспилотными летальными аппаратами. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг бьет по инфраструктурным объектам Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россия нанесла удар по Шевченковскому району столицы.

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В статье: война с россией
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