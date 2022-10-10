Враг ударил по энергетической инфраструктуре Житомирщины

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм.

По информации чиновника, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, что с самого утра, 10 октября, россия массированно обстреливает территорию Украины стратегической авиацией и беспилотными летальными аппаратами. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг бьет по инфраструктурным объектам Украины.