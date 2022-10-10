Глава ОВА Кривого Рога сообщил о работе ПВО и времени очередного подлета российских ракет
Враг беснуется
Oleksandr Vilkul
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о работе ПВО в городе:
"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!"
"Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета одиннадцать часов, но может быть и раньше".
Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.
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