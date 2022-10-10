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Глава ОВА Кривого Рога сообщил о работе ПВО и времени очередного подлета российских ракет

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Враг беснуется

Глава ОВА Кривого Рога сообщил о работе ПВО и времени очередного подлета российских ракет

Oleksandr Vilkul

Новина українською

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о работе ПВО в городе:

"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!"

"Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета одиннадцать часов, но может быть и раньше".

Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.

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В статье: война с россией Александр Вилкул
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