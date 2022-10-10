Глава ОВА Кривого Рога сообщил о работе ПВО и времени очередного подлета российских ракет

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о работе ПВО в городе:

"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!"

"Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета одиннадцать часов, но может быть и раньше".