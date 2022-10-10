Минобороны Украины: Мы отомстим!
Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Украины разместило информацию про массовый ракетный удар россией украинских городов утром 10 октября.
"Страна-террорист россия атаковала ракетами Украину. Зафиксированы многочисленные взрывы во многих областных центрах. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованные объекты гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога продолжается по всей стране. Есть жертвы среди людей и разрушения. Террористические действия россии направлены против мирного гражданского населения.
Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю!
Мы отомстим!, - говорится в сообщении.
Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины.
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