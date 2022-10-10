Минобороны Украины: Мы отомстим!

Министерство обороны Украины разместило информацию про массовый ракетный удар россией украинских городов утром 10 октября.

"Страна-террорист россия атаковала ракетами Украину. Зафиксированы многочисленные взрывы во многих областных центрах. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованные объекты гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога продолжается по всей стране. Есть жертвы среди людей и разрушения. Террористические действия россии направлены против мирного гражданского населения.

Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю!

Мы отомстим!, - говорится в сообщении.