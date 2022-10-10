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Минобороны Украины: Мы отомстим!

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(1 голосов)

Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю

Минобороны Украины: Мы отомстим!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Украины разместило информацию про массовый ракетный удар россией украинских городов утром 10 октября.

"Страна-террорист россия атаковала ракетами Украину. Зафиксированы многочисленные взрывы во многих областных центрах. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованные объекты гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога продолжается по всей стране. Есть жертвы среди людей и разрушения. Террористические действия россии направлены против мирного гражданского населения.

Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю!

Мы отомстим!, - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 10 октября российские террористы нанесли массовый ракетный удар по городам Украины.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Ураган (Запорожье)
10.10.2022 в 11:29
Держимся! Выстоим! Где этот военный эксперт, что в начале войны заявлял, что у них уже все ракеты закончились ( 90%)
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aleks68
10.10.2022 в 11:37
люся арестович?
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