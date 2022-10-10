Укрзалізниця в период обстрела россиянами Украины работает в режиме высадки/посадки. Пассажиры – в укрытиях

Укрзалізниця сообщает, что все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях.

Обнародована информация о прилетах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах. Однако официально прилеты по Закарпатью пока не подтвердились.

Укрзалізниця отмечает, что резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости. Дополнительные рейсы при необходимости будут объявлены на официальных каналах Укрзалізниці.

Обновлено: Укрзалізниця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.