Укрзалізниця в период обстрела россиянами Украины работает в режиме высадки/посадки. Пассажиры – в укрытиях
Есть возможность задержки поездов западного направления
Укрзализниця
Укрзалізниця сообщает, что все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях.
Обнародована информация о прилетах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах. Однако официально прилеты по Закарпатью пока не подтвердились.
Укрзалізниця отмечает, что резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости. Дополнительные рейсы при необходимости будут объявлены на официальных каналах Укрзалізниці.
Обновлено: Укрзалізниця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.
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