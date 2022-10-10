Почти 400 нелюдей и больше 10 БПЛА. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 октября
россия – страна-террорист
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 62870 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2495 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
- РСЗО – 353 (+5) ед,
- средства ПВО ‒ 181 (+1) ед,
- самолетов – 267 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 249 (+2),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.
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