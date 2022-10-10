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Почти 400 нелюдей и больше 10 БПЛА. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 октября

Общие новости
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россия – страна-террорист

Почти 400 нелюдей и больше 10 БПЛА. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 октября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 62870 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2495 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
  • РСЗО – 353 (+5) ед,
  • средства ПВО ‒ 181 (+1) ед,
  • самолетов – 267 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 249 (+2),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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