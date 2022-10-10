В Одесской области силами ПВО сбиты три ракеты и пять БПЛА

Во время массированной ракетной атаки Украины с утра 10 октября в Одесской области были сбиты ракеты и БПЛА врага.

По словам главы областной военной администрации Максима Марченко, силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе. Однако опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа, поэтому нужно находиться в укрытиях до отдельного распоряжения.