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В Одесской области силами ПВО сбиты три ракеты и пять БПЛА

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Под ударом и юг Украины

В Одесской области силами ПВО сбиты три ракеты и пять БПЛА

Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во время массированной ракетной атаки Украины с утра 10 октября в Одесской области были сбиты ракеты и БПЛА врага.

По словам главы областной военной администрации Максима Марченко, силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе. Однако опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа, поэтому нужно находиться в укрытиях до отдельного распоряжения.

Напомним, что с самого утра россия начала воздушную атаку Украины десятками ракет стратегической авиацией и БПЛА в том числе со стороны беларуси. Украина пережила уже три волны ракетных атак только за сегодняшнее утро.

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В статье: война с россией
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