В Одесской области силами ПВО сбиты три ракеты и пять БПЛА
Под ударом и юг Украины
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
Во время массированной ракетной атаки Украины с утра 10 октября в Одесской области были сбиты ракеты и БПЛА врага.
По словам главы областной военной администрации Максима Марченко, силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе. Однако опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа, поэтому нужно находиться в укрытиях до отдельного распоряжения.
Напомним, что с самого утра россия начала воздушную атаку Украины десятками ракет стратегической авиацией и БПЛА в том числе со стороны беларуси. Украина
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