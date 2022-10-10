Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности

Пресс-служба донецкого "Шахтера" прокомментировала массовые ракетные обстрелы Украины российскими войсками.

"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России.

Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с "Реалом", когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в публикации "горняков" в Twitter.