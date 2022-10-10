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Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности

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Тяжелое утро для украинцев

Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности

Фото: Національна поліція України

Новина українською

Пресс-служба донецкого "Шахтера" прокомментировала массовые ракетные обстрелы Украины российскими войсками.

"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России.

Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с "Реалом", когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в публикации "горняков" в Twitter.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Реал" пройдет 11 октября в Варшаве на стадионе "Войска Польского".

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) война с россией
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