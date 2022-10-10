Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности
Тяжелое утро для украинцев
Фото: Національна поліція України
Пресс-служба донецкого "Шахтера" прокомментировала массовые ракетные обстрелы Украины российскими войсками.
"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России.
Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с "Реалом", когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в публикации "горняков" в Twitter.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Реал" пройдет 11 октября в Варшаве на стадионе "Войска Польского".
???? Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022
Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з «Реалом», коли наша країна в небезпеці.
???????? Тримайся, Україно! ????????#Україна #Ukraine pic.twitter.com/GpIFuiuFGz
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