"Агрессором выпущено уже 75 ракет". Залужный – об утренней атаке по Украине
россияне – нелюди
facebook.com/CinCAFU
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к народу Украины по поводу массированных обстрелов со стороны россии.
"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО".
"Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/CinCAFU
Популярное сейчас
- Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
- Лидерство Днепра-1 и Арсенала, разгром от Динамо. Главные новости за 9 октября
- Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом
- Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet