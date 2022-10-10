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"Агрессором выпущено уже 75 ракет". Залужный – об утренней атаке по Украине

Общие новости
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россияне – нелюди

"Агрессором выпущено уже 75 ракет". Залужный – об утренней атаке по Украине

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к народу Украины по поводу массированных обстрелов со стороны россии.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО".

"Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!"

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Источник:
t.me/CinCAFU

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