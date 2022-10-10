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Зеленский сообщил, что враг атакует энергообъекты по всей Украине

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"Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него"

Зеленский сообщил, что враг атакует энергообъекты по всей Украине

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Утром 10 октября Украина переживает удар по своим энергообъектам. Об этом в обращении из правительственного квартала сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.

Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельниччина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.

Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.

Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности.

И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - говорится в заявлении.

Напомним, что Украина прямо сейчас находится под массированным обстрелом из воздуха россиян. Под ударом находятся не менее двенадцати областей.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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