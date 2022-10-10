Зеленский сообщил, что враг атакует энергообъекты по всей Украине
"Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него"
Скріншот з відео
Утром 10 октября Украина переживает удар по своим энергообъектам. Об этом в обращении из правительственного квартала сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельниччина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.
Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности.
И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - говорится в заявлении.
Напомним, что Украина прямо сейчас находится под массированным обстрелом из воздуха россиян. Под ударом
Популярное сейчас
- Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
- Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом
- Серия А. Наполи - единоличный лидер, Рома побеждает благодаря арбитрам
- Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО