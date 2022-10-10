Глава СНБО – кремлю: Своими обстрелами вы вызываете у нас не страх, а только ярость. Вам нас никогда не сломать
И конечно же никаких договоренностей не будет
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Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал утренние обстрелы россиян:
“кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.
Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас НИКОГДА не сломать. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести!”, - говорится в обращении Данилова.
Отметим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинское ПВО сбило более 50% выпущенных россией ракет утром 10 октября.
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