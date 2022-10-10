Глава СНБО – кремлю: Своими обстрелами вы вызываете у нас не страх, а только ярость. Вам нас никогда не сломать

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал утренние обстрелы россиян:

“кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.

Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас НИКОГДА не сломать. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести!”, - говорится в обращении Данилова.