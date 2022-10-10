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Глава СНБО – кремлю: Своими обстрелами вы вызываете у нас не страх, а только ярость. Вам нас никогда не сломать

Общие новости
(1 голосов)

И конечно же никаких договоренностей не будет

Глава СНБО – кремлю: Своими обстрелами вы вызываете у нас не страх, а только ярость. Вам нас никогда не сломать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал утренние обстрелы россиян:

“кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.

Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас НИКОГДА не сломать. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести!”, - говорится в обращении Данилова.

Отметим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинское ПВО сбило более 50% выпущенных россией ракет утром 10 октября.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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Комментарии (2)
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aleks68
10.10.2022 в 11:36
какие переговоры?с кем?с лапотными .....?послать на.... всех "посредников"типа трампа,мерхель,эрдогана и т.д.и оставить без света и газа белгород
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.10.2022 в 11:29
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