Резников: Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал массированный утренний обстрел россией гражданской инфраструктуры Украины. Напомним, что за подтверждением информации взрывы и прилеты были в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах.

Our courage will never be destroyed by terrorist's missiles, even when they hit the heart of our capital. Nor will they shake the determination of our allies. The only thing they demolish irriversibly is the future of ???????? - a future of a globally despised rogue terrorist state.