Резников: Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал массированный утренний обстрел россией гражданской инфраструктуры Украины. Напомним, что за подтверждением информации взрывы и прилеты были в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах.

"Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимость наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее россии – будущее неуважаемой во всем мире террористической страны-изгоя", - написал Резников.

Our courage will never be destroyed by terrorist's missiles, even when they hit the heart of our capital. Nor will they shake the determination of our allies. The only thing they demolish irriversibly is the future of ???????? - a future of a globally despised rogue terrorist state. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 10, 2022

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.