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Резников: Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы

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Комментарий министра обороны Украины

Резников: Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы

Офіс Президента України

UA-Футбол
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Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал массированный утренний обстрел россией гражданской инфраструктуры Украины. Напомним, что за подтверждением информации взрывы и прилеты были в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах.

"Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимость наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее россии – будущее неуважаемой во всем мире террористической страны-изгоя", - написал Резников.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

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В статье: война с россией
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