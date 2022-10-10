Во Львове не работают ТЭЦ и нет воды. Также удар по инфраструктуре зафиксирован в Ивано-Франковске
Цель россиян – энергетический коллапс
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Подключают резервные мощности, чтобы дать воду в город, сообщил мэр Садовый. Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.
Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы.
"Также зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области. Больше информации – позднее", - сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлана.
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