Ермак: россияне – позорные неудачники
Реакция главы Офиса президента Украины
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал террористическую атаку россии на гражданские объекты Украины:
"Россияне – позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться?
Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Ответят целые поколения россиян.
Мы продолжаем идти вперед. Мы будем и дальше уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием.
Эти удары делают нас еще злее. Эти удары только ускорят наше движение вперед.
Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее".
Напомним, ранее ситуацию прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.
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