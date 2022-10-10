"Трагический день". Динамо отреагировало на массированный ракетный обстрел Украины

"Динамо" отреагировало на массированную ракетную атаку со стороны российской армии, которая произошла сегодня утром, 10 октября.

"Трагический день. Утро 10 октября началось с массированного ракетного обстрела всей Украины со стороны государства-террориста - россии. Нас не сломать!", - написала пресс-служба киевского "Динамо".

Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет. По данным Национальной полиции Украины известно о 5 погибших и 12 пострадавших.