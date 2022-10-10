"Трагический день". Динамо отреагировало на массированный ракетный обстрел Украины
россия продолжает террор
Фото: Національна поліція України
"Динамо" отреагировало на массированную ракетную атаку со стороны российской армии, которая произошла сегодня утром, 10 октября.
"Трагический день. Утро 10 октября началось с массированного ракетного обстрела всей Украины со стороны государства-террориста - россии. Нас не сломать!", - написала пресс-служба киевского "Динамо".
Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет. По данным Национальной полиции Украины известно о 5 погибших и 12 пострадавших.
Трагічний день. Ранок 10 жовтня розпочався з масованого ракетного обстрілу всієї України зі сторони держави-терориста — росії.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 10, 2022
Нас не зламати! ???????? pic.twitter.com/owPZmc6sp5
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