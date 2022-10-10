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"Трагический день". Динамо отреагировало на массированный ракетный обстрел Украины

Общие новости
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россия продолжает террор

"Трагический день". Динамо отреагировало на массированный ракетный обстрел Украины

Фото: Національна поліція України

Новина українською

"Динамо" отреагировало на массированную ракетную атаку со стороны российской армии, которая произошла сегодня утром, 10 октября.

"Трагический день. Утро 10 октября началось с массированного ракетного обстрела всей Украины со стороны государства-террориста - россии. Нас не сломать!", - написала пресс-служба киевского "Динамо".

Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет. По данным Национальной полиции Украины известно о 5 погибших и 12 пострадавших.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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