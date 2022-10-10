В Хмельницком поврежден объект критической инфраструктуры. Отсутствует электро и водоснабжение

В результате массированного ракетного обстрела россиянами поврежден один из объектов критической инфраструктуры Хмельницкого. Об этом сообщает городской совет на своей странице в телеграм.

В нескольких домах вылетели окна, пострадавших нет. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение и не работают светофоры.

Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов. Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги.