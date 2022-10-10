В Хмельницком поврежден объект критической инфраструктуры. Отсутствует электро и водоснабжение
Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В результате массированного ракетного обстрела россиянами поврежден один из объектов критической инфраструктуры Хмельницкого. Об этом сообщает городской совет на своей странице в телеграм.
В нескольких домах вылетели окна, пострадавших нет. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение и не работают светофоры.
Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов. Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги.
Напомним, что с самого утра россия массово обстреливает Украину с воздуха. По словам Владимира Зеленского,
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