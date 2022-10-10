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В Хмельницком поврежден объект критической инфраструктуры. Отсутствует электро и водоснабжение

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Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги

В Хмельницком поврежден объект критической инфраструктуры. Отсутствует электро и водоснабжение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В результате массированного ракетного обстрела россиянами поврежден один из объектов критической инфраструктуры Хмельницкого. Об этом сообщает городской совет на своей странице в телеграм.

В нескольких домах вылетели окна, пострадавших нет. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение и не работают светофоры.

Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов. Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги.

Напомним, что с самого утра россия массово обстреливает Украину с воздуха. По словам Владимира Зеленского, враг атакует энергообъекты страны.

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В статье: война с россией
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