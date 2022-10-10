Шмыгаль: По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве

Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - отметил Шмигаль.

Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты.

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"Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами восстанавливают питание городов. Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", - добавляет премьер.