Шмыгаль: По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве
Все службы работают на местах
фото из соцсетей
Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - отметил Шмигаль.
Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты.
"Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами восстанавливают питание городов. Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", - добавляет премьер.
Популярное сейчас
- В Киеве снова раздалась серия взрывов. Кличко призывает жителей не выезжать в город
- Лидерство Днепра-1 и Арсенала, разгром от Динамо. Главные новости за 9 октября
- Пауло Дибала получил травму, пробивая пенальти за Рому
- День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО