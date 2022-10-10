Терехов: Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне во время утренних ракетных обстрелов попали в объекты критической инфраструктуры города:

"Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры", - говорится в обращении Терехова.

Также глава города добавил, что было три прилета. Кроме электроэнергии, приостановлено еще и водоснабжение.

"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавляет Терехов.

Также и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов выступил с обращением: