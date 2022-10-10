Терехов: Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры
Россияне не жалеют никого
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне во время утренних ракетных обстрелов попали в объекты критической инфраструктуры города:
"Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры", - говорится в обращении Терехова.
Также глава города добавил, что было три прилета. Кроме электроэнергии, приостановлено еще и водоснабжение.
"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавляет Терехов.
Также и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов выступил с обращением:
“Враг наносит ракетные удары по Харькову и критической инфраструктуре Харьковской области. Объекты получили повреждения.
Некоторое время может отсутствовать электро- и водоснабжение.
Все экстренные службы сейчас работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Опасность еще не прошла. Оставайтесь в укрытиях. Верим в ВСУ и нашу победу!”, - говорится в сообщении чиновника.
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