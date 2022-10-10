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Терехов: Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры

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Россияне не жалеют никого

Терехов: Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры

Ілюстраційне фото

Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне во время утренних ракетных обстрелов попали в объекты критической инфраструктуры города:

"Весь Харьков обесточен после ударов по объектам критической инфраструктуры", - говорится в обращении Терехова.

Также глава города добавил, что было три прилета. Кроме электроэнергии, приостановлено еще и водоснабжение.

"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавляет Терехов.

Также и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов выступил с обращением:

“Враг наносит ракетные удары по Харькову и критической инфраструктуре Харьковской области. Объекты получили повреждения.

Некоторое время может отсутствовать электро- и водоснабжение.

Все экстренные службы сейчас работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Опасность еще не прошла. Оставайтесь в укрытиях. Верим в ВСУ и нашу победу!”, - говорится в сообщении чиновника.

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В статье: война с россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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