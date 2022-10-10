Из-за обстрелов возможны перебои со светом по всей Украине, также есть проблемы с доступом к Интернету

Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.

В ряде областей Украины возникли проблемы с доступом в интернет — из-за вражеских обстрелов произошло автоматическое отключение электрических сетей.

В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире возникли проблемы с доступом в интернет из-за отключения электричества.

Об этом заявил в своем телеграм-канале в понедельник заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко.

Он добавил, что связь возобновится, как только энергетики наладят поставки электропитания.

Депутат подчеркнул, что все подразделения критической инфраструктуры работают с помощью спутниковых технологий.

Telegram работает со сбоями из-за перегрузки.