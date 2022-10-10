Из-за обстрелов возможны перебои со светом по всей Украине, также есть проблемы с доступом к Интернету
Наберите воду, запаситесь едой, зарядите устройства
Укренерго
Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.
Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.
В ряде областей Украины возникли проблемы с доступом в интернет — из-за вражеских обстрелов произошло автоматическое отключение электрических сетей.
В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире возникли проблемы с доступом в интернет из-за отключения электричества.
Об этом заявил в своем телеграм-канале в понедельник заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко.
Он добавил, что связь возобновится, как только энергетики наладят поставки электропитания.
Депутат подчеркнул, что все подразделения критической инфраструктуры работают с помощью спутниковых технологий.
Telegram работает со сбоями из-за перегрузки.
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