Зеленский сообщил о созыве срочного заседания группы G7. Президент Украины выступит там онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоится срочное заседание группы G7, где глава украинского государства расскажет о ракетной атаке террористической организации россии.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – написал Зеленский.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россия запустила по Украине 75 ракет. 41 из них были уничтожены украинским ПВО.