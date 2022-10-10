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Зеленский сообщил о созыве срочного заседания группы G7. Президент Украины выступит там онлайн

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Будут приняты решения в ответ на теракты РФ

Зеленский сообщил о созыве срочного заседания группы G7. Президент Украины выступит там онлайн

Bundeskanzler Olaf Schol

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоится срочное заседание группы G7, где глава украинского государства расскажет о ракетной атаке террористической организации россии.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – написал Зеленский.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россия запустила по Украине 75 ракет. 41 из них были уничтожены украинским ПВО.

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В статье: война с россией
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