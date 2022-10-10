Зеленский сообщил о созыве срочного заседания группы G7. Президент Украины выступит там онлайн
Будут приняты решения в ответ на теракты РФ
Bundeskanzler Olaf Schol
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоится срочное заседание группы G7, где глава украинского государства расскажет о ракетной атаке террористической организации россии.
"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – написал Зеленский.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россия запустила по Украине 75 ракет. 41 из них были уничтожены украинским ПВО.
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
- Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
- Тренер Северной Македонии: Мы получили самую сложную группу из всех возможных
- Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов