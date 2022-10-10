Лукашенко объявил о развертывании совместной с россиянами группировки войск

Самопровозглашенные президент Александр Лукашенко на фоне массового ракетного обстрела Украины заявил, что беларусь и россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

"В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства.

Основа - я всегда об этом говорил - этой группировки - армия, вооруженные силы республики беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко.

Он также где-то "увидел", Украина якобы запустила процесс открытия фронта против беларуси. Лукашенко заявил, что поручил довести до президента Украины, что ответ на возможное нападение на беларусь будет жестким.

Напомним, что беларусь уже длительное время проводит военные учения в приграничных с Украиной областях. Лукашенко ранее уже заявлял, что беларусь участвует в так называемой спецоперации рф против Украины, но ее задача – обезопасить тыл российской армии.