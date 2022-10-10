  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Все школы Украины переходят на дистанционную форму обучения до 14 октября
В тренде

Все школы Украины переходят на дистанционную форму обучения до 14 октября

Общие новости
(1 голосов)

Сообщает Минобразования

Все школы Украины переходят на дистанционную форму обучения до 14 октября

МОН

Новина українською

До 14 октября все школы переходят на дистанционную форму обучения. Ввиду массового ракетного обстрела Украины врагом Минобразования рекомендует областным администрациям перевести все учебные заведения на дистанционное обучение до пятницы.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)".

Утром 10 октября россия выпустила 83 ракеты по территории Украины, 43 из них сбиты силами ПВО. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.

Читайте такжеНа Востоке, Юге и Западе Украины и в Киеве отбои воздушной тревоги

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/UAmonogram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде