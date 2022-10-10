Все школы Украины переходят на дистанционную форму обучения до 14 октября

До 14 октября все школы переходят на дистанционную форму обучения. Ввиду массового ракетного обстрела Украины врагом Минобразования рекомендует областным администрациям перевести все учебные заведения на дистанционное обучение до пятницы.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)".

Утром 10 октября россия выпустила 83 ракеты по территории Украины, 43 из них сбиты силами ПВО. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.